На Луганщине снаряд оккупантов попал во двор лицея, ученики прятались в подвал - ВГА

В результате обстрела оккупантов поселка Врубовка в Луганской области перебит газопровод, один из снарядов упал во двор лицея, где проходили занятия.

Источник: Попаснянская городская военно-гражданская администрация в Facebook

Дословно: "Около 10 часов 25 минут утра произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт. Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины.

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На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11 часов 10 мин. 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальные дети забрали родители".

Детали: Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная.

В результате обстрела перебит газопровод высокого давления, сообщается, что в настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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На место зафиксировать результаты обстрела прибыли представители местных властей, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Известно, что противник обстрелял улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт.Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

Напомним: Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток 17 февраля обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и другого вооружения.

По состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в Луганской области при обстреле пострадал детсад в Станице Луганской. По предварительным данным, контузию получили трое взрослых гражданских.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение средней тяжести.