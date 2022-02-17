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Депутати Київради почали записуватися у тероборону

Ірина БалачукЧетвер, 17 лютого 2022, 13:04
Депутати Київради почали записуватися у тероборону
Фото пресслужби Кличка

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради вступати до територіальної оборони столиці, наразі записалися близько 20 депутатів.

Джерело: пресслужба Кличка, представник пресслужби Київради Олександра Малиновська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кличка на засіданні Київради: "Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові – всі разом, пліч-о-пліч – захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент. Закликаю всіх депутатів вступити до лав територіальної оборони Києва".

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Деталі: Він також повідомив, що на засіданні міської ради присутній командир 112-ої бригади тероборони столиці підполковник Олександр Павлій і що записатися можна просто у кулуарах Київради. 

 
Фото пресслужби Кличка

За словами представниці пресслужби Київради Олександри Малиновської, станом на обідню пору до лав тероборони записалися "близько 20 депутатів, і вони продовжують записуватися". 

 
Фото пресслужби Кличка

Вона додала, що представники тероборони перебуватимуть у будівлі Київради до кінця дня.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото пресслужби Кличка

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Передісторія: 

  • У грудні стало відомо, що у столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва мала бути розгорнута найближчим часом.
  • У Київраді повідомили, що у Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.
  • Брат міського голови Києва олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко подав заявку для приєднання до бригади територіальної оборони міста Києва.

Теми: КиївРосіявійна
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