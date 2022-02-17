Депутати Київради почали записуватися у тероборону
Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради вступати до територіальної оборони столиці, наразі записалися близько 20 депутатів.
Джерело: пресслужба Кличка, представник пресслужби Київради Олександра Малиновська у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Кличка на засіданні Київради: "Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові – всі разом, пліч-о-пліч – захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент. Закликаю всіх депутатів вступити до лав територіальної оборони Києва".
Деталі: Він також повідомив, що на засіданні міської ради присутній командир 112-ої бригади тероборони столиці підполковник Олександр Павлій і що записатися можна просто у кулуарах Київради.
За словами представниці пресслужби Київради Олександри Малиновської, станом на обідню пору до лав тероборони записалися "близько 20 депутатів, і вони продовжують записуватися".
Вона додала, що представники тероборони перебуватимуть у будівлі Київради до кінця дня.
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Передісторія:
- У грудні стало відомо, що у столиці створюють штаб територіальної оборони, система тероборони Києва мала бути розгорнута найближчим часом.
- У Київраді повідомили, що у Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.
- Брат міського голови Києва олімпійський чемпіон та чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко подав заявку для приєднання до бригади територіальної оборони міста Києва.