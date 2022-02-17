Депутати Київради почали записуватися у тероборону

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради вступати до територіальної оборони столиці, наразі записалися близько 20 депутатів.

Джерело: пресслужба Кличка, представник пресслужби Київради Олександра Малиновська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кличка на засіданні Київради: "Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові – всі разом, пліч-о-пліч – захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент. Закликаю всіх депутатів вступити до лав територіальної оборони Києва".

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Деталі: Він також повідомив, що на засіданні міської ради присутній командир 112-ої бригади тероборони столиці підполковник Олександр Павлій і що записатися можна просто у кулуарах Київради.

Фото пресслужби Кличка

За словами представниці пресслужби Київради Олександри Малиновської, станом на обідню пору до лав тероборони записалися "близько 20 депутатів, і вони продовжують записуватися".

Фото пресслужби Кличка

Вона додала, що представники тероборони перебуватимуть у будівлі Київради до кінця дня.

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Фото пресслужби Кличка

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