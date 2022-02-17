Депутаты Киевсовета начали записываться в терроборону

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета вступать в территориальную оборону столицы, уже записалось около 20 депутатов.

Источник: пресс-служба Кличко, представитель пресс-службы Киевсовета Александра Малиновская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кличко на заседании Киевсовета: "Мы с вами принимаем решения, важные для безопасности и обороны города. Но также мы должны показывать своим примером, что готовы – все вместе, бок о бок – защищать нашу столицу, если наступит критический момент. Призываю всех депутатов вступить в ряды территориальной обороны Киева".

Детали: Он также сообщил, что на заседании городского совета присутствует командир 112-й бригады терробороны столицы подполковник Александр Павлий и что записаться можно прямо в кулуарах Киевсовета.

Фото пресс-службы Кличко

По словам представительницы пресс-службы Киевсовета Александры Малиновской, по состоянию на обед в ряды терробороны записались "около 20 депутатов, и они продолжают записываться".

Фото пресс-службы Кличко

Она добавила, что представители терробороны будут находиться в здании Киевсовета до конца дня.

Фото пресс-службы Кличко

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