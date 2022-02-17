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Депутаты Киевсовета начали записываться в терроборону

Ирина БалачукЧетверг, 17 февраля 2022, 14:04
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ КЛИЧКО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета вступать в территориальную оборону столицы, уже записалось около 20 депутатов.

Источник: пресс-служба Кличко, представитель пресс-службы Киевсовета Александра Малиновская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кличко на заседании Киевсовета: "Мы с вами принимаем решения, важные для безопасности и обороны города. Но также мы должны показывать своим примером, что готовы – все вместе, бок о бок – защищать нашу столицу, если наступит критический момент. Призываю всех депутатов вступить в ряды территориальной обороны Киева".

Детали: Он также сообщил, что на заседании городского совета присутствует командир 112-й бригады терробороны столицы подполковник Александр Павлий и что записаться можно прямо в кулуарах Киевсовета. 

 
Фото пресс-службы Кличко

По словам представительницы пресс-службы Киевсовета Александры Малиновской, по состоянию на обед в ряды терробороны записались "около 20 депутатов, и они продолжают записываться".

 
Фото пресс-службы Кличко

Она добавила, что представители терробороны будут находиться в здании Киевсовета до конца дня.

 
Фото пресс-службы Кличко

Предыстория:

  • В декабре стало известно, что в столице создают штаб территориальной обороны, система терробороны Киева должна была быть развернута в ближайшее время.
  • В Киевсовете сообщили, что в Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.
  • Брат мэра Киева олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко подал заявку для присоединения к бригаде территориальной обороны города Киева.

Темы: КиевРосcиявойна


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