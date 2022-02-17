Визнання ОРДЛО означатиме вихід РФ із Мінських угод і пошук нових конструкцій – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що визнання президентом Росії ОРДЛО означатиме вихід із Мінських угод і тоді Україна шукатиме інші конструкції для врегулювання війни на Донбасі.

Джерело: брифінг Арахамії в кулуарах Верховної Ради 17 лютого

Пряма мова: "Те, що Держдума проголосувала і якщо б Путін це визнав, це б фактично був для нас вихід, тому що ми б бачили, що Росія сама вийшла (з Мінських угод - ред.) і тоді ми маємо фактично юридично право йти у якісь інші конструкції".

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Деталі: Водночас, за словами Арахамії, у Кремлі усвідомлюють, що визнання ОРДЛО не корелює з Мінськими угодами, тому там схиляються до того, що не будуть підписувати звернення Держдуми.

Тоді, ми фактично залишилися там, де й були. Єдина різниця між тим, що було 4-6 місяців тому – велика кількість російських військ на кордоні і загострення конфлікту на Донбасі.

За його словами, уже 2 роки Росія намагається нав’язати Україні порядок виконання Мінських угод. Українська сторона наполягає на тому, що вибори на Донбасі можливі лише після того, як українська сторона зможе забезпечити виборчий процес і захистити виборців.

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