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Визнання ОРДЛО означатиме вихід РФ із Мінських угод і пошук нових конструкцій – Арахамія

Альона Мазуренко Четвер, 17 лютого 2022, 15:02
Визнання ОРДЛО означатиме вихід РФ із Мінських угод і пошук нових конструкцій – Арахамія
ДАВИД АРАХАМІЯ. ФОТО З FACEBOOK

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що визнання президентом Росії ОРДЛО означатиме вихід із Мінських угод і тоді Україна шукатиме інші конструкції для врегулювання війни на Донбасі. 

Джерело: брифінг Арахамії в кулуарах Верховної Ради 17 лютого

Пряма мова: "Те, що Держдума проголосувала і якщо б Путін це визнав, це б фактично був для нас вихід, тому що ми б бачили, що Росія сама вийшла (з Мінських угод - ред.) і тоді ми маємо фактично юридично право йти у якісь інші конструкції".

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Деталі: Водночас, за словами Арахамії, у Кремлі усвідомлюють, що визнання ОРДЛО не корелює з Мінськими угодами, тому там схиляються до того, що не будуть підписувати звернення Держдуми.

Тоді, ми фактично залишилися там, де й були. Єдина різниця між тим, що було 4-6 місяців тому – велика кількість російських військ на кордоні і загострення конфлікту на Донбасі.

За його словами, уже 2 роки Росія намагається нав’язати Україні порядок виконання Мінських угод. Українська сторона наполягає на тому, що вибори на Донбасі можливі лише після того, як українська сторона зможе забезпечити виборчий процес і захистити виборців.

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Передісторія:

  • 15 лютого 2022 року Державна дума Росії спрямувала до президента Володимира Путіна звернення з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України – ОРДЛО.
  • У США та ЄС назвали  рішення Держдуми РФ про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод, у Франції заявили про порушення Росією територіальної цілісності України, а у Словаччині – про підрив миру. 
  • Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України.
  • Володимир Путін на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 15 лютого  сказав, що у питанні визнання "незалежності" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) слід виходити з Мінських угод – і висловив сподівання, що партнери "вплинуть на сьогоднішню владу Києва".

Теми: АрахаміяМінські угодиОРДЛОПутін
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