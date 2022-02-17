Признание ОРДЛО будет означать выход РФ из Минских соглашений и поиск новых конструкций – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что признание президента России ОРДЛО будет значить о выходе из Минских соглашений и тогда Украина будет искать другие конструкции для урегулирования войны на Донбассе.

Источник: брифинг Арахамии в кулуарах Верховной Рады 17 февраля

Прямая речь: "То, что Госдума проголосовала и если бы Путин это признал, это фактически был бы для нас выход, потому что мы бы видели, что Россия сама вышла (из Минских соглашений - ред.) и тогда мы имеем фактически юридически право идти в какие-то другие конструкции".

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Детали: В то же время, по словам Арахамии, в Кремле отдают себе отчет, что признание ОРДЛО не коррелирует с Минскими соглашениями, поэтому там склоняются к тому, что не будут подписывать обращение Госдумы.

Тогда, добавил глава фракции, мы фактически остались там, где и были. Единственная разница между тем, что было 4-6 месяцев назад – большое количество российских войск на границе и обострение конфликта на Донбассе.

По его словам, уже два года Россия пытается навязать Украине порядок выполнения Минских соглашений.

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Украинская сторона настаивает на том, что выборы на Донбассе возможны только после того, как Украина сможет обеспечить избирательный процесс и защитить своих граждан.

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