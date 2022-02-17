Признание ОРДЛО будет означать выход РФ из Минских соглашений и поиск новых конструкций – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что признание президента России ОРДЛО будет значить о выходе из Минских соглашений и тогда Украина будет искать другие конструкции для урегулирования войны на Донбассе.
Источник: брифинг Арахамии в кулуарах Верховной Рады 17 февраля
Прямая речь: "То, что Госдума проголосовала и если бы Путин это признал, это фактически был бы для нас выход, потому что мы бы видели, что Россия сама вышла (из Минских соглашений - ред.) и тогда мы имеем фактически юридически право идти в какие-то другие конструкции".
Детали: В то же время, по словам Арахамии, в Кремле отдают себе отчет, что признание ОРДЛО не коррелирует с Минскими соглашениями, поэтому там склоняются к тому, что не будут подписывать обращение Госдумы.
Тогда, добавил глава фракции, мы фактически остались там, где и были. Единственная разница между тем, что было 4-6 месяцев назад – большое количество российских войск на границе и обострение конфликта на Донбассе.
По его словам, уже два года Россия пытается навязать Украине порядок выполнения Минских соглашений.
Украинская сторона настаивает на том, что выборы на Донбассе возможны только после того, как Украина сможет обеспечить избирательный процесс и защитить своих граждан.
Предыстория:
- 15 февраля 2022 года Государственная дума России направила к президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.
- В США и ЕС назвали решение Госдумы РФ о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений, во Франции заявили о нарушении Россией территориальной целостности Украины, а в Словакии – о подрыве мира.
- Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.
- Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 февраля сказал, что в вопросе признания "независимости" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) следует выходить из Минских соглашений – и выразил надежду, что партнеры "повлияют на сегодняшние власти Киева".