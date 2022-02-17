Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Признание ОРДЛО будет означать выход РФ из Минских соглашений и поиск новых конструкций – Арахамия

Алена МазуренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 15:02
Признание ОРДЛО будет означать выход РФ из Минских соглашений и поиск новых конструкций – Арахамия
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что признание президента России ОРДЛО будет значить о выходе из Минских соглашений и тогда Украина будет искать другие конструкции для урегулирования войны на Донбассе. 

Источник: брифинг Арахамии в кулуарах Верховной Рады 17 февраля

Прямая речь: "То, что Госдума проголосовала и если бы Путин это признал, это фактически был бы для нас выход, потому что мы бы видели, что Россия сама вышла (из Минских соглашений - ред.) и тогда мы имеем фактически юридически право идти в какие-то другие конструкции".

Реклама:

Детали: В то же время, по словам Арахамии, в Кремле отдают себе отчет, что признание ОРДЛО не коррелирует с Минскими соглашениями, поэтому там склоняются к тому, что не будут подписывать обращение Госдумы.

Тогда, добавил глава фракции, мы фактически остались там, где и были. Единственная разница между тем, что было 4-6 месяцев назад – большое количество российских войск на границе и обострение конфликта на Донбассе.

По его словам, уже два года Россия пытается навязать Украине порядок выполнения Минских соглашений.

ВИДЕО ДНЯ

Украинская сторона настаивает на том, что выборы на Донбассе возможны только после того, как Украина сможет обеспечить избирательный процесс и защитить своих граждан.

Предыстория:

  • 15 февраля 2022 года Государственная дума России направила к президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.
  • В США и ЕС назвали решение Госдумы РФ о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений, во Франции заявили о нарушении Россией территориальной целостности Украины, а в Словакии – о подрыве мира.
  • Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации безопасности вокруг Украины.
  • Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 февраля сказал, что в вопросе признания "независимости" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) следует выходить из Минских соглашений – и выразил надежду, что партнеры "повлияют на сегодняшние власти Киева".

Темы: Арахамия Минские соглашенияОРДЛОПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Арахамия
Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны
Арахамия не исключил экстрадицию тех украинцев, которые незаконно покинули страну
Разговоры об отказе Украины от территорий поощряют агрессию России – Арахамия
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: