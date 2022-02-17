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Обстріли на Донбасі: українська делегація хоче, щоб терміново зібралася ТКГ під егідою ОБСЄ

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 15:20
Обстріли на Донбасі: українська делегація хоче, щоб терміново зібралася ТКГ під егідою ОБСЄ

Через збільшення обстрілів з боку бойовиків на Донбасі українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціює невідкладне позачергове засідання ТКГ на рівні голів делегацій та робочих підгруп.

Джерело: звернення української делегації

Деталі: Внаслідок понад 40 обстрілів (станом на 15-ту годину -ред) із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені зокрема будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили на двір Врубівського ліцею. Пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.

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Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ.

Дослівно: "Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ексалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню.

Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі".

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Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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