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Обстрелы на Донбассе: украинская делегация хочет, чтобы срочно собралась ТКГ под эгидой ОБСЕ

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 15:20
Обстрелы на Донбассе: украинская делегация хочет, чтобы срочно собралась ТКГ под эгидой ОБСЕ

Из-за увеличения обстрелов со стороны боевиков на Донбассе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициирует безотлагательное внеочередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций и рабочих подгрупп.

Источник: обращение украинской делегации

Детали: В результате более 40 обстрелов (по состоянию на 15 часов -ред) с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены в частности здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды попали во двор Врубовского лицея. Повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Получили повреждение трое мирных жителей.

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Украинская делегация обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.

Дословно: "Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня.

Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе".

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Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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