Російська пропаганда заплуталась у фейках про обстріл дитсадка

Кремлівські пропагандисти оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл дитсадка у Станиці Луганській – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили Збройні сили.

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на нібито інформацію з "ЛНР", Міноборони України

Деталі: Фейки з посиланням на терористів розповсюдили усі російські владні ЗМІ, зокрема "Комсомольская правда" та "РИА Новости".

До вечора 17 лютого вже було дві версії. Одна з них полягала у тому, що обстріл – постановка з боку України та "пояснили, чому". За їхніми словами, на фото "серйозно зруйновані стіни, але скло у вікнах скрізь ціле".

фото: ООС

фото: ООС

Пізніше з’явилася ще одна версія. Окупанти придумали, що обстріл вели з боку позицій Збройних сил, а конкретно 79-ю бригадою. До "доказів" росіяни долучили фото, з яких незрозуміло, який з чотирьох боків будівлі сфотографований, а також нібито мапу з супутника.

листівка російських пропагандистів

У Міноборони повідомили, що вони з МВС організували поїздку понад двох десятків західних ЗМІ у Станицю Луганську, які побачили, що там відбулося насправді.

На фейки також відреагувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, назвавши дії Росії звичними для неї.

Пряма мова Маляр: "Російська Федерація діє у властивій їй манері. Грубо порушує міжнародне право, домовленості, цинічно обстрілює дитячий садок і школу, а потім заповнює інформпростір фейками, що це нібито українська сторона.

Така собі інформаційна тактика, якщо чесно, враховуючи, що нею користувались ще НКВС — тобто минуло десятки років як вона викрита. Втім наша інформаційна перевага у правді, яка до того ж підтверджується фактичними доказами".

Нагадаємо: Проросійські бойовики на Донбасі з початку доби обстрілюють десятки населених пунктів з мінометів та іншого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.

Пізніше обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі закладу.