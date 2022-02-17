Российская пропаганда запуталась в фейках об обстреле детского сада
Кремлевские пропагандисты обнародовали две противоположные информации об обстреле детского сада в Станице Луганской – сначала написали, что обстрел инсценирован, позже – что это сделали Вооруженные силы.
Источник: российские СМИ со ссылкой на якобы информацию из "ЛНР", Минобороны Украины
Детали: Фейки со ссылкой на террористов распространили все российские властные СМИ, в частности, "Комсомольская правда" и "РИА Новости".
К вечеру 17 февраля уже было две версии. Одна из них заключалась в том, что обстрел – постановка со стороны Украины и объяснили, почему. По их словам, на фото "серьезно разрушены стены, но стекло в окнах везде целое".
Позже появилась еще одна версия. Оккупанты придумали, что обстрел вели со стороны позиций Вооруженных сил, а именно 79-й бригадой. К "доказательствам" россияне приобщили фото, с которых непонятно, какая с четырех сторон здания сфотографирована, а также якобы карта со спутника.
В Минобороны сообщили, что они из МВД организовали поездку более двух десятков западных СМИ в Станицу Луганскую, которые увидели, что там произошло.
На фейки также отреагировала заместитель министра обороны Анна Маляр, назвав действия России обычными для нее.
Прямая речь Маляр: "Российская Федерация действует в свойственной ей манере. Грубо нарушает международное право, договоренности, цинично обстреливает детский сад и школу, а затем заполняет информпространство фейками, что это якобы украинская сторона.
Такая информационная тактика, если честно, учитывая, что ею пользовались еще НКВД — то есть прошли десятки лет, как она разоблачена. Впрочем, наше информационное преимущество в правде, к тому же подтверждаемое фактическими доказательствами".
Предыстория:
- Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и других вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
- Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
- Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.