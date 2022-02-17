В Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник
Четверг, 17 февраля 2022, 22:30
Поздним вечером 17 февраля боевики возобновили обстрелы по Станице Луганской. В жилой дом попал боеприпас тяжелого оружия.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Отмечается, что в 21:24 поступило сообщение из службы 102 о том, что в пгт Станица Луганская по улице Магистральная дом. 8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия.
Начался пожар, горит дом.
Указывается, что раненых и погибших нет.
Российские СМИ в это время пишут, что эти Вооруженные силы обстреливают оккупированную территорию.
По состоянию на 22 часа 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Предыстория:
- Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и других вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
- Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
- Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.