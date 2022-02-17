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В Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 21:30
В Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник

Поздним вечером 17 февраля боевики возобновили обстрелы по Станице Луганской. В жилой дом попал боеприпас тяжелого оружия.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что в 21:24 поступило сообщение из службы 102 о том, что в пгт Станица Луганская по улице Магистральная дом. 8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия.

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Начался пожар, горит дом.

Указывается, что раненых и погибших нет.

ВИДЕО ДНЯ

Российские СМИ в это время пишут, что эти Вооруженные силы обстреливают оккупированную территорию.

По состоянию на 22 часа 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Предыстория:

  • Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и других вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
  • Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
  • Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.

Темы: Донбасс
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