Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 22:30

Поздним вечером 17 февраля боевики возобновили обстрелы по Станице Луганской. В жилой дом попал боеприпас тяжелого оружия.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что в 21:24 поступило сообщение из службы 102 о том, что в пгт Станица Луганская по улице Магистральная дом. 8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия.

Начался пожар, горит дом.

Указывается, что раненых и погибших нет.

Российские СМИ в это время пишут, что эти Вооруженные силы обстреливают оккупированную территорию.

По состоянию на 22 часа 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Предыстория:

  • Пророссийские боевики на Донбассе с начала суток обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и других вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
  • Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.
  • Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале заведения.

Темы: Донбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Донецке, саммит безопасности

Байден и Путин согласились на участие в саммите по вопросам безопасности

Джонсон видит "добрый знак" в обещаниях Путина Макрону

Оккупанты обстреляли Луганск из тяжелого вооружения – штаб ООС

Возможны нападения на ТЦ и станции метро в Москве – США

Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину

Все новости...
Зеленский считает, что Путин может признать так называемые "республики" в ОРДЛО
Премьер Британии: обстрел детсада на Донбассе был "сфабрикованной операцией"
Зеленский: Украина должна получить систему гарантий на пути в НАТО
В Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник
Последние новости
08:38
фотоНовые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск России у границы Украины – CNN
08:22
Covid в Украине: волна идет на спад, в Киеве ситуация самая плохая
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: взрыв в Донецке, саммит безопасности
07:18
Оккупанты за минувшие сутки 80 раз открывали огонь
06:38
Украина оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от Covid
05:55
Глава Еврокомиссии назвала слабые места РФ, по которым ударят санкции в случае вторжения
04:52
видеоПротесты в Канаде: полиция Оттавы взяла под контроль центральные улицы
03:59
Байден и Путин согласились на участие в саммите по вопросам безопасности
03:28
После разговора с Байденом Макрон вторично позвонил Путину – СМИ
02:34
Посол России в США о вторжении: "Нет таких планов"
Все новости...