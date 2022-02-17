В Станице Луганской возобновились обстрелы, пылает жилой дом - источник

Поздним вечером 17 февраля боевики возобновили обстрелы по Станице Луганской. В жилой дом попал боеприпас тяжелого оружия.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Отмечается, что в 21:24 поступило сообщение из службы 102 о том, что в пгт Станица Луганская по улице Магистральная дом. 8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия.

Начался пожар, горит дом.

Указывается, что раненых и погибших нет.

Российские СМИ в это время пишут, что эти Вооруженные силы обстреливают оккупированную территорию.

По состоянию на 22 часа 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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