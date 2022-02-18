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Брехня і провокація: штаб ООС відповів на байки окупантів про обстріли на Донбасі

Євген КізіловП'ятниця, 18 лютого 2022, 13:17
Брехня і провокація: штаб ООС відповів на байки окупантів про обстріли на Донбасі
фото штабу ООС

У штабі операції Об'єднаних сил назвали "брехнею та провокацією" заяви російських бойовиків і пропагандистських ЗМІ про нібито обстріли населених пунктів на Донбасі з боку Збройних сил України.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна – окупант".

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Деталі: У штабі зазначили, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.

Передісторія: Днями у місті Станиця Луганська один із ворожих снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії – їх шпиталізовано.

Ситуацію вирішили викривити кремлівські пропагандисти, але зробили це дуже недолуго. Вони оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл  – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили ЗСУ.

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Теми: ДонбасОРДЛОпропагандаООС
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