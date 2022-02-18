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Ложь и провокация: штаб ООС ответил на басни оккупантов об обстрелах на Донбассе

Евгений КизиловПятница, 18 февраля 2022, 14:17
фото штаба ООС

В штабе операции Объединенных сил назвали "ложью и провокацией" заявления российских боевиков и пропагандистских СМИ о якобы обстрелах населенных пунктов на Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант".

Детали: В штабе отметили, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая тем самым собственные коварные действия.

Предыстория: На днях в Станице Луганской один из вражеских снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии – они госпитализированы.

Ситуацию решили исказить кремлевские пропагандисты, но сделали это очень бестолково. Они обнародовали две противоположные информации об обстреле – сначала написали, что обстрел инсценирован, позже – что это сделали ВСУ.

Темы: ДонбассОРДЛОпропагандаООС


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