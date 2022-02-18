У ЛДПР твердять, що Жириновський одужує від коронавірусу

Жириновський у Держдумі у вересні 2021 року. Фото: пресслужба Держдуми РФ

Депутат Держдуми РФ і голова російської партії "ЛДПР" Володимир Жириновський почав одужувати від коронавірусу.

Джерело: російська агенція "ТАСС" з посиланням на заяву "ЛДПР"

Дослівно: "Володимир Жириновський відновлюється, це вимагає часу, але прогрес очевидний.

Він уже збільшив свою активність, доручив зробити низку заяв стосовно роботи Держдуми під час спалаху пандемії, їх прочитають у вівторок на засіданні палати".

Передісторія: