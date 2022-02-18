У ЛДПР твердять, що Жириновський одужує від коронавірусу

Жириновський у Держдумі у вересні 2021 року. Фото: пресслужба Держдуми РФ

Депутат Держдуми РФ і голова російської партії "ЛДПР" Володимир Жириновський почав одужувати від коронавірусу.

Джерело: російська агенція "ТАСС" з посиланням на заяву "ЛДПР"

Дослівно: "Володимир Жириновський відновлюється, це вимагає часу, але прогрес очевидний.

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Він уже збільшив свою активність, доручив зробити низку заяв стосовно роботи Держдуми під час спалаху пандемії, їх прочитають у вівторок на засіданні палати".

Передісторія:

Російські медіа повідомили 9 лютого, що Жириновського ушпиталили до лікарні з серйозними ускладненнями від коронавірусної хвороби. Раніше сам політик заявляв, що буцімто зробив вісім щеплень проти COVID-19.

Російський діяч відомий своїми скандальними та суперечливими заявами, зокрема стосовно суверенітету та територіальної цілісності України. В Україні проти нього порушили кримінальну справу за підозрою у сприянні тероризму.