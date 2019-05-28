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Судді у справі Жириновського, підозрюваного у фінансуванні тероризму, взяли самовідвід

Вівторок, 28 травня 2019, 14:13

Судді Шевченківського райсуда м.Києва заявили про самовідвід у справі лідера "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимира Жириновського. 

Підготовче засідання у справі Жириновського і ще двох депутатів Держдуми від ЛДПР - Олексія Діденка і Михайла Дєгтярьова, яких ГПУ підозрює у фінансуванні тероризму, відбулося 28 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

Головуючий суддя Андрій Трубніков заявив про самовідвід суддівської колегії, обґрунтувавши це тим, що раніше член колегії Тетяна Левицька вже брала участь у цьому кримінальному провадженні в ролі слідчої судді, а сам Трубников був слідчим суддею у справі, яку виділили з цього провадження.

Кримінально-процесуальний кодекс забороняє слідчим суддям здійснювати судочинство під час розгляду справи по суті. 

Справу буде направлено на автоматичний перерозподіл іншим суддям Шевченківського райсуду.

У вівторок до суду з’явилися прокурор і адвокати Діденка і Дєгтярьова, захисник Жириновського не прийшов.  Сторони мали визначити, коли відбудеться оголошення обвинувального акту.

Нагадаємо, 

  • 23 серпня 2017 р. ГПУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Володимиру Жириновському у фінансуванні бойовиків "Л/ДНР".
  • У вересні 2018 р. Генпрокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Жириновського, Михайла Дєгтярьова та Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.
  • Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України, який вручили захисникам Жириновського, Діденка і Дєгтярьова, у жовтні 2018 р. було направлено до суду.  

"Українська правда" в Threads

Теми: ЖириновськийсудКиївтероризм
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