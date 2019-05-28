Судді у справі Жириновського, підозрюваного у фінансуванні тероризму, взяли самовідвід

Судді Шевченківського райсуда м.Києва заявили про самовідвід у справі лідера "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимира Жириновського.

Підготовче засідання у справі Жириновського і ще двох депутатів Держдуми від ЛДПР - Олексія Діденка і Михайла Дєгтярьова, яких ГПУ підозрює у фінансуванні тероризму, відбулося 28 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

Головуючий суддя Андрій Трубніков заявив про самовідвід суддівської колегії, обґрунтувавши це тим, що раніше член колегії Тетяна Левицька вже брала участь у цьому кримінальному провадженні в ролі слідчої судді, а сам Трубников був слідчим суддею у справі, яку виділили з цього провадження.

Кримінально-процесуальний кодекс забороняє слідчим суддям здійснювати судочинство під час розгляду справи по суті.

Справу буде направлено на автоматичний перерозподіл іншим суддям Шевченківського райсуду.

У вівторок до суду з’явилися прокурор і адвокати Діденка і Дєгтярьова, захисник Жириновського не прийшов. Сторони мали визначити, коли відбудеться оголошення обвинувального акту.

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