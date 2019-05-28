Судді у справі Жириновського, підозрюваного у фінансуванні тероризму, взяли самовідвід
Судді Шевченківського райсуда м.Києва заявили про самовідвід у справі лідера "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимира Жириновського.
Підготовче засідання у справі Жириновського і ще двох депутатів Держдуми від ЛДПР - Олексія Діденка і Михайла Дєгтярьова, яких ГПУ підозрює у фінансуванні тероризму, відбулося 28 травня, повідомляє "Радіо Свобода".
Головуючий суддя Андрій Трубніков заявив про самовідвід суддівської колегії, обґрунтувавши це тим, що раніше член колегії Тетяна Левицька вже брала участь у цьому кримінальному провадженні в ролі слідчої судді, а сам Трубников був слідчим суддею у справі, яку виділили з цього провадження.
Кримінально-процесуальний кодекс забороняє слідчим суддям здійснювати судочинство під час розгляду справи по суті.
Справу буде направлено на автоматичний перерозподіл іншим суддям Шевченківського райсуду.
У вівторок до суду з’явилися прокурор і адвокати Діденка і Дєгтярьова, захисник Жириновського не прийшов. Сторони мали визначити, коли відбудеться оголошення обвинувального акту.
Нагадаємо,
- 23 серпня 2017 р. ГПУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Володимиру Жириновському у фінансуванні бойовиків "Л/ДНР".
- У вересні 2018 р. Генпрокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Жириновського, Михайла Дєгтярьова та Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.
- Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України, який вручили захисникам Жириновського, Діденка і Дєгтярьова, у жовтні 2018 р. було направлено до суду.