В ЛДПР утверждают, что Жириновский восстанавливается от коронавируса

Депутат Госдумы РФ и глава российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский начал выздоравливать от коронавируса.

Источник: российское агентство "ТАСС" ссылаясь на заявление "ЛДПР"

Дословно: "Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность, поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты".

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