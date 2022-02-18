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В ЛДПР утверждают, что Жириновский восстанавливается от коронавируса

Денис КарловскийПятница, 18 февраля 2022, 13:26
В ЛДПР утверждают, что Жириновский восстанавливается от коронавируса

Депутат Госдумы РФ и глава российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский начал выздоравливать от коронавируса.

Источник: российское агентство "ТАСС" ссылаясь на заявление "ЛДПР"

Дословно: "Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность, поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты".

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Предыстория: 

  • Российские медиа сообщили 9 февраля, что Жириновского госпитализировали в больницу с серьезными осложнениями от коронавирусной болезни. Ранее сам политик заявлял, что якобы сделал восемь прививок против COVID-19.
  • Российский деятель известен своими скандальными и противоречивыми заявлениями, в частности, касательно суверенитета и территориальной целостности Украины. В Украине против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в содействии терроризма.

Темы: ЖириновскийРосcияГосдумакоронавирус
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