В ЛДПР утверждают, что Жириновский восстанавливается от коронавируса
Пятница, 18 февраля 2022, 13:26
Депутат Госдумы РФ и глава российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский начал выздоравливать от коронавируса.
Источник: российское агентство "ТАСС" ссылаясь на заявление "ЛДПР"
Дословно: "Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность, поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты".
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Предыстория:
- Российские медиа сообщили 9 февраля, что Жириновского госпитализировали в больницу с серьезными осложнениями от коронавирусной болезни. Ранее сам политик заявлял, что якобы сделал восемь прививок против COVID-19.
- Российский деятель известен своими скандальными и противоречивыми заявлениями, в частности, касательно суверенитета и территориальной целостности Украины. В Украине против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в содействии терроризма.