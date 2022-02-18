Ахметов вилетів з України, але обіцяє повернутися при загрозі
Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук знову вилетіли з України 18 лютого, пробувши в країні два дні.
Джерело: "Українська правда" й "Радіо Свобода"
Деталі: За даними "Української правди", Пінчук уранці вилетів до Мюнхена (Німеччина), де 18-20 лютого відбувається Мюнхенська конференція з безпеки.
19 лютого Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть у Мюнхені 5-й Український ланч на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".
Літак Ахметова, згідно з даними сервісу FlightRadar, вдень вилетів до Женеви (Швейцарія).
Речниця Ахметова Анна Терехова підтвердила це "Радіо Свобода".
Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей).
Але за перших ознак реальної загрози він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями".
Цьому передувало:
- 13 лютого "Українська правда" повідомляла, що деякі олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.
- Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
- Віктор Пінчук теж був за межами України, але повернувся в Україну 16 лютого: у Дніпрі мала зібратися рада директорів YES.