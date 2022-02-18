Ахметов вилетів з України, але обіцяє повернутися при загрозі

Ахметов полетів до Женеви та Лондона, скриншот Михайла Ткача, УП

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук знову вилетіли з України 18 лютого, пробувши в країні два дні.

Джерело: "Українська правда" й "Радіо Свобода"

Деталі: За даними "Української правди", Пінчук уранці вилетів до Мюнхена (Німеччина), де 18-20 лютого відбувається Мюнхенська конференція з безпеки.

19 лютого Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть у Мюнхені 5-й Український ланч на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".

Літак Ахметова, згідно з даними сервісу FlightRadar, вдень вилетів до Женеви (Швейцарія).

Речниця Ахметова Анна Терехова підтвердила це "Радіо Свобода".

Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей).

Але за перших ознак реальної загрози він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями".

Цьому передувало: