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Ахметов вилетів з України, але обіцяє повернутися при загрозі

Михайло Ткач, Олена РощінаП'ятниця, 18 лютого 2022, 17:04
Ахметов полетів до Женеви та Лондона, скриншот Михайла Ткача, УП

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук знову вилетіли з України 18 лютого, пробувши в країні два дні.

Джерело: "Українська правда" й "Радіо Свобода

Деталі: За даними "Української правди", Пінчук уранці вилетів до Мюнхена (Німеччина), де 18-20 лютого відбувається Мюнхенська конференція з безпеки.

 

19 лютого Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть у Мюнхені 5-й Український ланч на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".

Літак Ахметова, згідно з даними сервісу FlightRadar, вдень вилетів до Женеви (Швейцарія).

 

Речниця Ахметова Анна Терехова підтвердила це "Радіо Свобода".

Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов сьогодні, справді, вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Завтра він планує вилетіти до Лондона (також для проведення зустрічей). 

Але за перших ознак реальної загрози він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут – разом з Україною та українцями".

Цьому передувало: 

  • 13 лютого "Українська правда" повідомляла, що деякі олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.
  • Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
  • Віктор Пінчук теж був за межами України, але повернувся в Україну 16 лютого: у Дніпрі мала зібратися рада директорів YES.

Теми: АхметовПінчукНімеччинаШвейцарія
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