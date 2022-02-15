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Пінчук повернеться до України у середу – пресслужба

Ірина БалачукВівторок, 15 лютого 2022, 13:32

Бізнесмен Віктор Пінчук повернеться до України 16 лютого, повідомили у пресслужбі.

Джерело: директор з комунікацій Фонду Пінчука Наталія Вовк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Вовк: "Віктор Пінчук буде в Україні 16 лютого. На завтра заплановано раду директорів YES у Дніпрі. Заплановані зустрічі із колективом. Також він братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки".

Деталі: Вона зазначила, що зустріч із директорами була запланована ще 12 лютого, і було вирішено провести її у Дніпрі.

Мюнхенська конференція відбудеться у Мюнхені 18-20 лютого.

Передісторія:

  • "Українська правда" з власних джерел дізналася, що українські олігархи та бізнесмени стали залишати Україну чартерними рейсами, лише 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
  • Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.
  • Журналісти британського видання the Guardian дізналися зі своїх джерел, що Байден нібито повідомив офіційно лідерів країн-членів НАТО, що Росія має намір почати широкомасштабний наступ до кінця лютого. Наступ буцімто почнеться з нанесення масових ракетних та авіаударів.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Теми: Пінчук
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