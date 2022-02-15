Пінчук повернеться до України у середу – пресслужба

Бізнесмен Віктор Пінчук повернеться до України 16 лютого, повідомили у пресслужбі.

Джерело: директор з комунікацій Фонду Пінчука Наталія Вовк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Вовк: "Віктор Пінчук буде в Україні 16 лютого. На завтра заплановано раду директорів YES у Дніпрі. Заплановані зустрічі із колективом. Також він братиме участь у Мюнхенській конференції з безпеки".

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Деталі: Вона зазначила, що зустріч із директорами була запланована ще 12 лютого, і було вирішено провести її у Дніпрі.

Мюнхенська конференція відбудеться у Мюнхені 18-20 лютого.

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