Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ахметов вылетел из Украины, но обещает вернуться при угрозе

Михаил Ткач, Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 16:04
Ахметов вылетел из Украины, но обещает вернуться при угрозе
Ахметов полетел в Женеву и Лондон, скриншот Михаила Ткача, УП

Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук снова вылетели из Украины 18 февраля, пробыв в стране два дня.

Источник: "Украинская правда" и "Радио Свобода"

Детали: По данным "Украинской правды", Пинчук утром вылетел в Мюнхен (Германия), где 18-20 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

Реклама:
 

19 февраля Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут в Мюнхене 5-й Украинский ланч на тему "Безопасность Европы решается в Украине".

Самолет Ахметова, согласно данным сервиса FlightRadar, днем ​​вылетел в Женеву (Швейцария).

 

Представительница Ахметова Анна Терехова подтвердила это "Радио Свобода".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов сегодня действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч. Завтра он планирует вылететь в Лондон (также для проведения встреч).

Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь – вместе с Украиной и украинцами".

Этому предшествовало:

  • 13 февраля "Украинская правда" сообщала, что некоторые олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами.
  • Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
  • Виктор Пинчук тоже был за пределами Украины, но вернулся в Украину 16 февраля: в Днепре должен был собраться совет директоров YES.

Темы: АхметовПинчукГерманияШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Ахметов
У Ахметова начали производство макетов военной техники, вводящих врага в заблуждение
Энергокомпания Ахметова рассчитывает на государственные кредиты для восстановления ТЭС
"Метинвест" Ахметова рассчитался по облигациям 2023 года
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: