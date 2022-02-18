Ахметов вылетел из Украины, но обещает вернуться при угрозе

Ахметов полетел в Женеву и Лондон, скриншот Михаила Ткача, УП

Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук снова вылетели из Украины 18 февраля, пробыв в стране два дня.

Источник: "Украинская правда" и "Радио Свобода"

Детали: По данным "Украинской правды", Пинчук утром вылетел в Мюнхен (Германия), где 18-20 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

19 февраля Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут в Мюнхене 5-й Украинский ланч на тему "Безопасность Европы решается в Украине".

Самолет Ахметова, согласно данным сервиса FlightRadar, днем ​​вылетел в Женеву (Швейцария).

Представительница Ахметова Анна Терехова подтвердила это "Радио Свобода".

Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов сегодня действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч. Завтра он планирует вылететь в Лондон (также для проведения встреч).

Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь – вместе с Украиной и украинцами".

Этому предшествовало: