Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ахметов вылетел из Украины, но обещает вернуться при угрозе

Михаил Ткач, Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 17:04
Ахметов полетел в Женеву и Лондон, скриншот Михаила Ткача, УП

Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук снова вылетели из Украины 18 февраля, пробыв в стране два дня.

Источник: "Украинская правда" и "Радио Свобода"

Детали: По данным "Украинской правды", Пинчук утром вылетел в Мюнхен (Германия), где 18-20 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

 

19 февраля Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут в Мюнхене 5-й Украинский ланч на тему "Безопасность Европы решается в Украине".

Самолет Ахметова, согласно данным сервиса FlightRadar, днем ​​вылетел в Женеву (Швейцария).

 

Представительница Ахметова Анна Терехова подтвердила это "Радио Свобода".

Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов сегодня действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч. Завтра он планирует вылететь в Лондон (также для проведения встреч).

Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь – вместе с Украиной и украинцами".

Этому предшествовало:

  • 13 февраля "Украинская правда" сообщала, что некоторые олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами.
  • Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
  • Виктор Пинчук тоже был за пределами Украины, но вернулся в Украину 16 февраля: в Днепре должен был собраться совет директоров YES.

Темы: АхметовПинчукГерманияШвейцария


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Ахметов
"ГарПок" продал компаниям Ахметова и Коломойского электроэнергии на 400 миллионов с дисконтом
Ахметов в Мариуполе заявил, что остается с Украиной
Ахметов и Новинский засветились в Мариуполе
Последние новости
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
Все новости...