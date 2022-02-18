Ахметов вылетел из Украины, но обещает вернуться при угрозе
Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук снова вылетели из Украины 18 февраля, пробыв в стране два дня.
Источник: "Украинская правда" и "Радио Свобода"
Детали: По данным "Украинской правды", Пинчук утром вылетел в Мюнхен (Германия), где 18-20 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.
19 февраля Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука проведут в Мюнхене 5-й Украинский ланч на тему "Безопасность Европы решается в Украине".
Самолет Ахметова, согласно данным сервиса FlightRadar, днем вылетел в Женеву (Швейцария).
Представительница Ахметова Анна Терехова подтвердила это "Радио Свобода".
Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов сегодня действительно вылетел в Женеву, где у него запланирован ряд встреч. Завтра он планирует вылететь в Лондон (также для проведения встреч).
Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь – вместе с Украиной и украинцами".
Этому предшествовало:
- 13 февраля "Украинская правда" сообщала, что некоторые олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами.
- Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
- Виктор Пинчук тоже был за пределами Украины, но вернулся в Украину 16 февраля: в Днепре должен был собраться совет директоров YES.