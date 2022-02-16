Ахметов в Маріуполі заявив, що лишається з Україною

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що перебуває в Маріуполі, щоб розділити з українцями хвилювання та тривогу через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Джерело: System Capital Management з посиланням на Ахметова у Facebook

Пряма мова Ахметова на "Азовсталі" в Маріуполі: "Чому я тут саме сьогодні, 16 лютого? Сьогодні весь світ за нас переживає. Сьогодні всі пишуть та говорять, що в нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно. Я тут, щоби розділити з вами ці хвилювання та тривогу".

Деталі: Бізнесмен підкреслив, що його мета така ж, як в усіх українців – "сильна, мирна, єдина, красива й успішна Україна і щасливі люди".

Він запевнив, що продовжить працювати, будувати та інвестувати в проекти в Україні, зокрема, побудує університет в Маріуполі.

Ахметов також додав, що його рідний Донецьк може бути щасливим "тільки в єдиній та щасливій Україні".

Що було раніше: Бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський перебувають 16 лютого у Маріуполі.

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