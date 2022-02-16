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Ахметов в Маріуполі заявив, що лишається з Україною

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 10:39
Ахметов в Маріуполі заявив, що лишається з Україною
Фото СКМ з Facebook

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що перебуває в Маріуполі, щоб розділити з українцями хвилювання та тривогу через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Джерело: System Capital Management з посиланням на Ахметова у Facebook

Пряма мова Ахметова на "Азовсталі" в Маріуполі: "Чому я тут саме сьогодні, 16 лютого? Сьогодні весь світ за нас переживає. Сьогодні всі пишуть та говорять, що в нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно. Я тут, щоби розділити з вами ці хвилювання та тривогу".

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Деталі: Бізнесмен підкреслив, що його мета така ж, як в усіх українців – "сильна, мирна, єдина, красива й успішна Україна і щасливі люди".

Він запевнив, що продовжить працювати, будувати та інвестувати в проекти в Україні, зокрема, побудує університет в Маріуполі.

Ахметов також додав, що його рідний Донецьк може бути щасливим "тільки в єдиній та щасливій Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Бізнесмен Рінат Ахметов та народний депутат Вадим Новинський перебувають 16 лютого у Маріуполі.

Передісторія:

  • Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел у правоохоронних органах дізналася, що чартерний літак Ахметова вилетів в напряму Цюріха у Швейцарії. Водночас, співрозмовники УП зазначили, що Ахметов залишив Україну ще 30 січня.
  • Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.
  • Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів та народних депутатів, які залишили Україну, та закликав їх повернутися і засвідчити свій патріотизм.
  • 15 лютого Ахметов прибув до України.

Теми: АхметовМаріуполь
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