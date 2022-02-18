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Залужный обратился к жителям ОРДЛО: Вас используют

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 18:29

Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к жителям оккупированной части Донбасса и подчеркнул, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины.

Источник: заявление Залужного

Прямая речь Залужного: "Дорогие сограждане, особенно проживающие на временно оккупированных территориях!

Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ.

Еще раз повторяю - военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический.

Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.

Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали. Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью".

Детали: Залужный отметил, что ВСУ не ведутся на провокации и не стреляют по жилым районам, где боевики разместили свои позиции.

Главнокомандующий просит не верить лжи оккупантов, поскольку те используют людей для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития.

Почему это важно:

  • Россия в последние дни разгоняет фейки о том, что Украина хочет устроить "геноцид русскоязычному населению" на Донбассе. К этому подключили всю пропагандистскую кремлевскую машину.
  • Например, 17 февраля пропагандисты обнародовали две противоположные информации об обстреле детсада в Станице Луганской – сначала написали, что обстрел инсценирован, позже – что это сделали Вооруженные силы.
  • Вечером 18 февраля российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР". Вместе с тем люди, живущие в центре города, ничего не слышали.

Темы: Вооруженные силыОРДЛО


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