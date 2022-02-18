Путін виплатить евакуйованим із ОРДЛО по 10 тисяч рублів

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости", ТАСС

Деталі: У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.

Реклама:

Путін доручив організувати на місці "створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням та всім необхідним, включаючи медичну допомогу".

Людям з ОРДЛО виплатять одноразово по 10 тисяч рублів (приблизно 3700 гривень – ред.).

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ