Путін виплатить евакуйованим із ОРДЛО по 10 тисяч рублів
П'ятниця, 18 лютого 2022, 18:20
Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів.
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости", ТАСС
Деталі: У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.
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Путін доручив організувати на місці "створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням та всім необхідним, включаючи медичну допомогу".
Людям з ОРДЛО виплатять одноразово по 10 тисяч рублів (приблизно 3700 гривень – ред.).
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- Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
- Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.