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Путін виплатить евакуйованим із ОРДЛО по 10 тисяч рублів

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 18:20
Путін виплатить евакуйованим із ОРДЛО по 10 тисяч рублів
путін, фото: ріа

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости", ТАСС

Деталі: У Кремлі заявили, що губернатор Ростовської області нібито сам попросив Путіна про "економічну допомогу у зв'язку з напливом біженців" з ОРДЛО.

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Путін доручив організувати на місці "створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням та всім необхідним, включаючи медичну допомогу".

Людям з ОРДЛО виплатять одноразово по 10 тисяч рублів (приблизно 3700 гривень – ред.).

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. 
  • Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Теми: ПутінОРДЛОокупаціяРосія
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