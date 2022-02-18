Путин выплатит эвакуированным из ОРДЛО по 10 тысяч рублей
Пятница, 18 февраля 2022, 19:20
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех пребывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости", ТАСС
Детали: В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи наплывом беженцев" из ОРДЛО.
Путин поручил организовать на месте "создание условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь".
Людям из ОРДЛО выплатят единовременно по 10 тысяч рублей (примерно 3700 гривен – ред.).
Что было раньше:
- Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.
- Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.