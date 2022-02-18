Путин выплатит эвакуированным из ОРДЛО по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех пребывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости", ТАСС

Детали: В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи наплывом беженцев" из ОРДЛО.

Путин поручил организовать на месте "создание условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь".

Людям из ОРДЛО выплатят единовременно по 10 тысяч рублей (примерно 3700 гривен – ред.).

Что было раньше: