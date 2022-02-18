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Путин выплатит эвакуированным из ОРДЛО по 10 тысяч рублей

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 18:20
Путин выплатит эвакуированным из ОРДЛО по 10 тысяч рублей
путин, фото: риа

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех пребывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости", ТАСС

Детали: В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи наплывом беженцев" из ОРДЛО.

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Путин поручил организовать на месте "создание условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь".

Людям из ОРДЛО выплатят единовременно по 10 тысяч рублей (примерно 3700 гривен – ред.).

Что было раньше:

ВИДЕО ДНЯ
  • Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.
  • Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. 

Темы: ПутинОРДЛОоккупацияРосcия
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