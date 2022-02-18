Російські спецслужби замінували низку об'єктів у Донецьку – розвідка
П'ятниця, 18 лютого 2022, 19:55
Воєнна розвідка має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому російськими найманцями Донецьку з метою їх подальшого підриву.
Джерело: ГУР Міноборони
Дословно: "Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.
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Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах".
Деталі: Розвідка закликає жителів окупованого Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
Чому це важливо:
ВІДЕО ДНЯ
- Росія останніми днями розганяє фейки про те, що Україна хоче влаштувати "геноцид російськомовному населенню" на Донбасі. До цього підключили усю пропагандистську кремлівську машину.
- Наприклад, 17 лютого пропагандисти оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл дитсадка у Станиці Луганській – спочатку написали, що обстріл інсценований, пізніше – що це зробили Збройні сили.
- Увечері 18 лютого російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі окупованого Донецька, за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР". Разом із тим люди, які живуть в центрі міста, не чули нічого.