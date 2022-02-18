Російські спецслужби замінували низку об'єктів у Донецьку – розвідка

Воєнна розвідка має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому російськими найманцями Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Джерело: ГУР Міноборони

Дословно: "Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах".

Деталі: Розвідка закликає жителів окупованого Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Чому це важливо: