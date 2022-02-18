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Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – разведка

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 20:55
фото: россми

Военная разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в оккупированном российскими наемниками Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах".

Детали: Разведка призывает жителей оккупированного Донецка не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.

Почему это важно:

  • Россия в последние дни разгоняет фейки о том, что Украина хочет устроить "геноцид русскоязычному населению" на Донбассе. К этому подключили всю пропагандистскую кремлевскую машину.
  • Например, 17 февраля пропагандисты обнародовали две противоположные информацииоб обстреле детсада в Станице Луганской – сначала написали, что обстрел инсценирован, позже – что это сделали Вооруженные силы.
  • Вечером 18 февраля российские СМИ сообщили о "мощном взрыве" в центре оккупированного Донецка, в "нескольких десятках метров от здания правительства ДНР". Вместе с тем люди, живущие в центре города, ничего не слышали.

Темы: разведкаОРДЛОДонецкоккупация


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