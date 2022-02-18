Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – разведка

Военная разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в оккупированном российскими наемниками Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах".

Детали: Разведка призывает жителей оккупированного Донецка не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.

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