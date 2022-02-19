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Через обстріли окупантів постраждали працівники ДСНС

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 11:44
ілюстративне фото ДСНС

18 лютого на сході України через обстріл з боку російських найманців постраждало двоє працівників ДСНС.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "В результаті обстрілу постраждали 2 співробітника ДСНС".

Деталі: За даними ДСНС, протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил з тимчасово непідконтрольних територій здійснено 74 обстріли по 39 населених пунктах Донецької та Луганської областей.

У результаті обстрілів населених пунктів в Донецькій області пошкоджено 9 житлових будинків, у Луганській – 2 приватних житлових будинки та 1 адмінбудівля пожежно-рятувальної частини.

Протягом доби в районі ООС підрозділами ДСНС для попередження виникнення надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та ліквідації інших небезпечних подій здійснено 17 виїздів.

Що передувало: За даними штабу ООС, 18 лютого з боку збройних формувань РФ було 66 обстрілів, серед українських військових без втрат.

Теми: ДСНСОб'єднані сили на Донбасі
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