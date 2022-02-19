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Из-за обстрелов оккупантов пострадали работники ГСЧС

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 11:44
иллюстративное фото ГСЧС

18 февраля на востоке Украины из-за обстрела со стороны российских наемников пострадали двое работников ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В результате обстрела пострадали 2 сотрудника ГСЧС".

Детали: По данным ГСЧС, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил с временно неподконтрольных территорий совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей.

В результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой области повреждено 9 жилых домов, в Луганской – 2 частных жилых дома и 1 админздание пожарно-спасательной части.

В течение суток в районе ООС подразделениями ГСЧС для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и ликвидации других опасных событий совершено 17 выездов.

Что предшествовало: По данным штаба ООС, 18 февраля со стороны вооруженных формирований РФ было 66 обстрелов, среди украинских военных без потерь.

Темы: ГСЧСОбъединенные силы на Донбассе


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