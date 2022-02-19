66 обстрілів було за добу на Донбасі — ще більше, ніж напередодні

18 лютого з боку збройних формувань РФ було 66 обстрілів, серед українських військових без втрат.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 52 обстріли були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку Другу - з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Піщане - з мінометів калібру 120 мм.

Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм.

Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.

Одинадцять разів Луганськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Три рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.

Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

П’ять разів Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну - з мінометів калібру 120 мм.

Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.

Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.

Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Золоте-2 – з мінометів калібру 120 мм.

Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Лопаскине - з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку - з мінометів калібру 82 мм.

Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, гуманітарний конвой ООН потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя". Бойовики обстріляли КПВВ з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

Що передувало: Добою раніше було 60 порушень "тиші".