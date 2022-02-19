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66 обстрілів було за добу на Донбасі — ще більше, ніж напередодні

Субота, 19 лютого 2022, 06:46
66 обстрілів було за добу на Донбасі — ще більше, ніж напередодні
ФОТО: GETTY IMAGES

18 лютого  з боку збройних формувань РФ було 66 обстрілів, серед українських військових без втрат.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 52 обстріли були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема російсько-окупаційні війська обстріляли:

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  • Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
  • Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
  • П’ять разів Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.
  • Новоселівку Другу - з мінометів калібру 82 мм.
  • Чотири рази Піщане - з мінометів калібру 120 мм.
  • Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове   – з мінометів калібру 82 мм.
  • Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.
  • Одинадцять разів Луганськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Три рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • П’ять разів Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Попасну - з мінометів калібру 120 мм.
  • Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
  • Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Золоте-2 – з мінометів калібру 120 мм.
  • Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм.
  • Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
  • Лопаскине - з мінометів калібру 120 мм.
  • Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївку - з мінометів калібру 82 мм.
  • Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, гуманітарний конвой ООН потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя". Бойовики обстріляли КПВВ з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

Що передувало: Добою раніше було 60 порушень "тиші".

Теми: війнаОб'єднані сили на Донбасі
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