66 обстрілів було за добу на Донбасі — ще більше, ніж напередодні
Субота, 19 лютого 2022, 06:46
18 лютого з боку збройних формувань РФ було 66 обстрілів, серед українських військових без втрат.
Джерело: штаб ООС
Деталі: 52 обстріли були з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема російсько-окупаційні війська обстріляли:
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- Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новогнатівку з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.
- Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
- П’ять разів Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
- Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.
- Новоселівку Другу - з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Піщане - з мінометів калібру 120 мм.
- Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.
- Одинадцять разів Луганськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
- Три рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- П’ять разів Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Попасну - з мінометів калібру 120 мм.
- Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
- Артема - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
- Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Новогригорівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Золоте-2 – з мінометів калібру 120 мм.
- Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Лопаскине - з мінометів калібру 120 мм.
- Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
- Миколаївку - з мінометів калібру 82 мм.
- Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
- Чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, гуманітарний конвой ООН потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ "Щастя". Бойовики обстріляли КПВВ з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.
Що передувало: Добою раніше було 60 порушень "тиші".