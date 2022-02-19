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До Донецька прибули "вагнерівці" для підриву житлових будинків – ОТУ "Схід"

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 14:27
До Донецька прибули вагнерівці для підриву житлових будинків – ОТУ Схід
Найманці ПВК Вагнера, ілюстративне фото СБУ

За даними розвідки, до Донецька прибули "вагнерівці", які спільно з російськими спецслужбами мають провести підрив житлових будинків, щоб звинуватити Україну.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи "вагнеровців", які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків.

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Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації".

Деталі: В ОТУ "Схід" наголосили, що його військовослужбовці не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території.

"Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У ГУР Міноборони 18 лютого заявили, що воєнна розвідка має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому російськими найманцями Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонецьк
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