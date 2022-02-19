В Донецк прибыли "вагнеровцы" для подрыва жилых домов – ОТУ "Восток"

По данным разведки, в Донецк прибыли "вагнеровцы", которые совместно с российскими спецслужбами должны произвести подрыв жилых домов, чтобы обвинить Украину.

Источник: ОТУ "Восток"

Дословно: "По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.

Реклама:

Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации".

Детали: В ОТУ "Восток" отметили, что его военнослужащие не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории.

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В ГУР Минобороны в пятницу заявили, что военная разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в оккупированном российскими наемниками Донецке с целью их дальнейшего подрыва.