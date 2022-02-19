Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ОДКБ заговорили про введення військ на Донбас під виглядом "миротворців"

Світлана КізіловаСубота, 19 лютого 2022, 23:33
станіслав зась, фото Anadolu Agency/Getty Images

Генеральний секретар контрольованої Росією "Організації договору про колективну безпеку" генерал-лейтенант Станіслав Зась пропонує ввести на Донбас війська ОДКБ під виглядом "миротворців", і додає, що для цього потрібна "добра воля" України й погодження ООН.

Джерело: Зась в інтерв'ю Reuters

Деталі: В ОДКБ, що нещодавно успішно придушила протести громадян у Казахстані, заговорили про гіпотетичне введення своїх військ в Україну, зокрема на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.

Збройні сили ОДКБ формуються її членами, це Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. РФ із загальною чисельністю 900 тисяч осіб є найвпливовішим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин.

За словами генсека організації, яка була створена на противагу НАТО, у разі потреби, ОДКБ може швидко розгорнути велику кількість військ: "Ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам (членам ОДКБ - УП) потрібно 3 тисячі, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше — буде більше". Зась додав, що оргнанізація може перекинути "стільки, скільки потрібно" військових.

Reuters констатує, що розгортання військ ОДКБ на сході України наразі виглядає малоймовірним, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

Пряма мова Зася: "Гіпотетично можна собі це уявити (введення військ ОДКБ на Донбас), якщо буде добра воля України, це все ж їх територія, якщо буде мандат Ради Безпеки ООН, таке рішення, якби це було необхідно, підтримали всі наші уряди".

Деталі: Зась додав, що наразі необхідно "сісти за стіл переговорів і домовитися". Цей його заклик прозвучав на тлі постійних намагань Москви змусити Київ вступити в прямі переговори  з маріонетковими окупаційними режимами ОРДЛО.

Знати більше: Україну чекає перманентний "день вторгнення"

Теми: РосіяДонбас
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Новини 21 лютого: Росія і визнання ОРДЛО, фейки РФ про український наступ

Російські ринки та рубль стрімко обвалились: відреагували на ескалацію

Усі новини...
Росія
Зеленський після повернення в Україну доручив збільшити забезпечення військ
Росія готує в ОРДЛО теракти як привід для вторгнення в Україну – ЗСУ
Роспропаганда анонсує теракти на Донбасі, наперед звинувачує Україну
Останні новини
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
04:36
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих
03:45
Нафта подорожчала до рівня 2014 року — майже 100 доларів за барель
03:10
Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"
02:40
відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"
02:10
відеоЗеленський: Нічого і нікому не віддамо
01:40
Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі
01:18
Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО
01:18
Росія будуватиме свої військові бази в ОРДЛО — за "угодою про дружбу" з "республіками"
00:50
Україна вимагає скликати Радбез ООН через дії Росії
Усі новини...