В ОДКБ заговорили про введення військ на Донбас під виглядом "миротворців"

Генеральний секретар контрольованої Росією "Організації договору про колективну безпеку" генерал-лейтенант Станіслав Зась пропонує ввести на Донбас війська ОДКБ під виглядом "миротворців", і додає, що для цього потрібна "добра воля" України й погодження ООН.

Джерело: Зась в інтерв'ю Reuters

Деталі: В ОДКБ, що нещодавно успішно придушила протести громадян у Казахстані, заговорили про гіпотетичне введення своїх військ в Україну, зокрема на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.

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Збройні сили ОДКБ формуються її членами, це Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. РФ із загальною чисельністю 900 тисяч осіб є найвпливовішим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин.

За словами генсека організації, яка була створена на противагу НАТО, у разі потреби, ОДКБ може швидко розгорнути велику кількість військ: "Ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам (членам ОДКБ - УП) потрібно 3 тисячі, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше — буде більше". Зась додав, що оргнанізація може перекинути "стільки, скільки потрібно" військових.

Reuters констатує, що розгортання військ ОДКБ на сході України наразі виглядає малоймовірним, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

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Пряма мова Зася: "Гіпотетично можна собі це уявити (введення військ ОДКБ на Донбас), якщо буде добра воля України, це все ж їх територія, якщо буде мандат Ради Безпеки ООН, таке рішення, якби це було необхідно, підтримали всі наші уряди".

Деталі: Зась додав, що наразі необхідно "сісти за стіл переговорів і домовитися". Цей його заклик прозвучав на тлі постійних намагань Москви змусити Київ вступити в прямі переговори з маріонетковими окупаційними режимами ОРДЛО.

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