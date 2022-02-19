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В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"

Светлана КизиловаСуббота, 19 февраля 2022, 22:33
В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом миротворцев
станислав зась, фото Anadolu Agency/Getty Images

енеральный секретарь контролируемой Россией "Организации договора о коллективной безопасности" генерал-лейтенант Станислав Зась предлагает ввести на Донбасс войска ОДКБ под видом "миротворцев", и добавляет, что для этого нужна "добрая воля" Украины и согласование ООН.

Источник: Зась в интервью Reuters

Детали: В ОДКБ, которое недавно успешно подавило протесты граждан в Казахстане, заговорили о гипотетическом введении своих войск в Украину, в частности на оккупированные Россией территории Донетчины и Луганщины.

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Вооруженные силы ОДКБ формируются ее членами, это Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. РФ с общей численностью 900 тысяч человек является наиболее влиятельным членом ОДКБ, а единственный военный штаб организации возглавляет россиянин.

По словам генсека организации, созданной в противовес НАТО, в случае необходимости, ОДКБ может быстро развернуть большое количество войск: "Мы можем прислать столько, сколько нужно. Если нам (членам ОДКБ - УП) нужно 3 тысячи, мы пришлем их. Если нам нужно 17 тысяч, мы пришлем их. Если нам нужно больше - будет больше". Он добавил, что организация может перебросить "столько, сколько нужно" военных.

Reuters констатирует, что развертывание войск ОДКБ на востоке Украины выглядит маловероятным, учитывая восприятие Западом этой организации как инструмента влияния Кремля.

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Прямая речь Зася: "Гипотетически можно себе представить (ввод войск ОДКБ на Донбасс), если будет добрая воля Украины, это все же их территория, если будет мандат Совета Безопасности ООН, такое решение, если бы это было необходимо, поддержали все наши правительства".

Детали: Зась добавил, что сейчас необходимо "сесть за стол переговоров и договориться". Этот его призыв прозвучал на фоне постоянных попыток Москвы вынудить Киев вступить в прямые переговоры с марионеточными оккупационными режимами ОРДЛО.

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Темы: РосcияДонбасс
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