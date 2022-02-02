У “ЄС” вимагають відставки голови МВС після розслідування ДТП з Трухіним

Фракція "ЄС" вимагає відставки міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського – після того, як УП опублікувала відео поліцейських з місця ДТП нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Джерело: заява, опублікована нардепом Іриною Геращенко у Facebook

Деталі: На оприлюдненому відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду" і обіцяє "поговорити" з Денисом Монастирським.

Дослівно заява "ЄС": "ЄС" вимагає негайного створення парламентськоі ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних з органів.

Ми вимагаємо відставки міністра ВС, який покривав злочин, керівника ДБР , який спустив розслідування на гальма".

Деталі: Геращенко додала, що "повну відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського" несе президент Володимир Зеленський , який його рекомендував на цю посаду .

У "ЄС" також вимагають порушити кримінальну справу за фактом ДТП і корупції Трухіна.

Що передувало: 1 лютого "Українська правда" оприлюднила розслідування з ДТП за участі Олександра Трухіна. Зокрема, на відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити". Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив після розслідування "Української правди", що Трухіну не місце у фракції та в партії.

Передісторія:

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

За 5 місяців правоохоронні органи не повідомили, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля.

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