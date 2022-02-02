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Резніков пояснив, що означає пропозиція Зеленського про скасування призову в армію

Середа, 2 лютого 2022, 11:24
Резніков пояснив, що означає пропозиція Зеленського про скасування призову в армію
олексій резніков. фото: арміяinform

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що обов'язковий призов хочуть замінити короткостроковою програмою навчань і тренування. 

Джерело: пресслужба Міністерства оборони з коментарем Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички. 

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З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів".

Деталі: Резніков додав, що мотивація та підготовка молодих строковиків відрізняється від бачення й мотивації фахових кадрових військових та контрактників.

Для посилення обороноздатності армії президент спільно з керівництвом Міноборони пропонує перейти на формування армії на фаховій основі.

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До 1 січня 2024 року, відповідно, повинні ухвалити законопроєкт, який деталізуватиме умови та вимоги "інтенсивної військової підготовки". Міністр сподівається, що уряд найближчим часом підготує цю низку змін до законодавства й винесе на розгляд Верховної Ради. 

Довідково: Відповідно до статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", юнаків призивають до війська строком на півтора року, а чоловіків, які здобули освітній ступінь магістра – на 1 рік. 

Передісторія: 

  • 1 лютого Зеленський підписав указ, у якому запропонував скасувати обов’язковий призов до армії з 1 січня 2024 року та створити альтернативу проходження "інтенсивної військової підготовки". Указ щодо зміцнення обороноздатності президент підписав за трибуною в парламенті під час відкриття чергової сесії. З-поміж його положень також збільшення заробітної плати військовим та збільшення війська на 100 тис. солдатів.
  • У 2019 році тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що хотів би скасувати обов’язковий призов громадян на службу в армії. Проте вже в лютому 2020 року його заступник сказав, що планів скасування призову немає.
  • У жовтні 2020 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак знову повторив тезу, що в армії є плани відмовитися від обов’язкового призову, але спершу "треба сформувати повноцінну систему резерву й навчити кожного громадянина захищати свій дім".
  • У жовтні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович підписував указ про нібито "останній призов до армії". Тодішня влада планувала скасувати призов громадян до війська. Після Революції гідності, анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі плани змінилися.

Українська правда, виправлено
Теми: МіноборонипризовРезніковЗбройні сили
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