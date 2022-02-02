Резніков пояснив, що означає пропозиція Зеленського про скасування призову в армію

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що обов'язковий призов хочуть замінити короткостроковою програмою навчань і тренування.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони з коментарем Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички.

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З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів".

Деталі: Резніков додав, що мотивація та підготовка молодих строковиків відрізняється від бачення й мотивації фахових кадрових військових та контрактників.

Для посилення обороноздатності армії президент спільно з керівництвом Міноборони пропонує перейти на формування армії на фаховій основі.

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До 1 січня 2024 року, відповідно, повинні ухвалити законопроєкт, який деталізуватиме умови та вимоги "інтенсивної військової підготовки". Міністр сподівається, що уряд найближчим часом підготує цю низку змін до законодавства й винесе на розгляд Верховної Ради.

Довідково: Відповідно до статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", юнаків призивають до війська строком на півтора року, а чоловіків, які здобули освітній ступінь магістра – на 1 рік.

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