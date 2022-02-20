Россия "готовится создать повод для нападения" на Украину – Столтенберг
Воскресенье, 20 февраля 2022, 03:46
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увидел признаки планов полномасштабного вторжения России в Украину.
Источник: Столтенберг в эфире телеканала ARD, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину".
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"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами".
Детали: По утверждению Столтенберга, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".
Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".
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Однако, сказал Столтенберг, альянс по-прежнему предан поиску путей политического решения.
Напомним:
- Российские медиа 19 февраля опубликовали "схему украинской наступательной операции" на ОРДЛО, якобы подготовленной Киевом. В подтверждение этих данных в росСМИ появилось видео с так называемом "агентом Украины", который на камеру анонсирует возможные взрывы в людных местах на Донбассе.
- Россия может устроить провокацию на подконтрольной ей территории Донбасса, при этом в жертвах мирного населения обвинят Украину. Именно это может стать поводом для попытки полномасштабного вторжения в Украину.
- Российско-оккупационные войска продолжают стрелять в сторону украинских позиций на востоке, в результате боевых действий 2 военнослужащих погибли, еще 4 получили ранения.