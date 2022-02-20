Россия "готовится создать повод для нападения" на Украину – Столтенберг

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увидел признаки планов полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: Столтенберг в эфире телеканала ARD, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину".

"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами".

Детали: По утверждению Столтенберга, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".

Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".

Однако, сказал Столтенберг, альянс по-прежнему предан поиску путей политического решения.

Напомним: