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Стало відоме ім'я другого бійця, загиблого в суботу на фронті

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 15:36
Фото pixabay

У зоні операції Об'єднаних сил унаслідок мінометного обстрілу 19 лютого загинув 34-річний водій мотопіхотної роти Денис Кононенко.

Джерело: сайт Тульчинської міської територіальної громади

Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів на сході України у суботу двоє українських бійців загинули, ще четверо отримали поранення. Так, від рук російських окупантів зазнали поранень, несумісних з життям, розвідник Антон Сидоров з Києва та водій мотопіхотної роти з Тульчина Вінницької області Денис Кононенко.

Кононенко народився 30 червня 1987 року, влітку 2020-го був призваний Тульчинським районним військовим комісаріатом. У рідному місті в нього залишилися батьки та син 2008 року народження.

Денис Кононенко
Денис Кононенко

Редакція Української правди висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України Антона Сидорова та Дениса Кононенка.

Теми: війнаООСЗбройні силиРосія
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