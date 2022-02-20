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Стало известно имя второго бойца, погибшего в субботу на фронте

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 14:36
Стало известно имя второго бойца, погибшего в субботу на фронте
Фото pixabay

В зоне операции Объединенных сил в результате минометных обстрелов 19 февраля погиб 34-летний водитель мотопехотной роты Денис Кононенко.

Источник: сайт Тульчинской городской территориальной громады

Детали: В результате вражеских обстрелов на востоке Украины в субботу два украинских бойца погибли, еще четверо были ранены. Защищая родину от российских оккупантов получили ранения, несовместимые с жизнью, разведчик Антон Сидоров из Киева и водитель мотопехотной роты из Тульчина Винницкой области Денис Кононенко.

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Кононенко родился 30 июня 1987 года, летом 2020 был призван Тульчинским районным военным комиссариатом. В родном городе у него остались родители и сын 2008 года рождения.

Денис Кононенко
Денис Кононенко

Редакция Украинской правды выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины Антона Сидорова и Дениса Кононенко.

Темы: войнаООСВооруженные силыРосcия
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