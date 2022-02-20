ООС: формування РФ у неділю здійснили вже 53 обстріли

Станом на 17 годину з боку збройних формувань РФ зафіксовано 53 порушень, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

Російсько-окупаційні війська обстріляли: