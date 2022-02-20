ООС: формування РФ у неділю здійснили вже 53 обстріли
Неділя, 20 лютого 2022, 16:59
Станом на 17 годину з боку збройних формувань РФ зафіксовано 53 порушень, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.
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Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Чотири рази Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
- Три рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
- П’ять разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Артема – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
- Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
- Болотене – з мінометів калібру 82 мм.
- Кримське – з мінометів калібру 82 мм.
- Лопаскіне – з мінометів калібру 82 мм.
- Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.
- Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
- Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.