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ООС: формування РФ у неділю здійснили вже 53 обстріли

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 17:59
ФОТО: GETTY IMAGES

Станом на 17 годину з боку збройних формувань РФ зафіксовано 53 порушень, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Чотири рази Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з мінометів калібру 120 мм та 82мм.
  • Три рази Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
  • П’ять разів Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Три рази Новогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Щастя – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Артема – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Новотошківське – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старомихайлівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ – з автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Золоте – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівку – з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм.
  • Болотене – з мінометів калібру 82 мм.
  • Кримське – з мінометів калібру 82 мм.
  • Лопаскіне – з мінометів калібру 82 мм.
  • Новогригорівку – з станкових протитанкових гранатометів.
  • Трудівське – з артилерії калібру 122 мм.
  • Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Калинове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Новозванівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з артилерії калібру 122 мм.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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