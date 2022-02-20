ООС: формирования РФ в воскресенье совершили уже 53 обстрела

По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 53 нарушения, 50 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Российско-оккупационные войска обстреляли: