ООС: формирования РФ в воскресенье совершили уже 53 обстрела
Воскресенье, 20 февраля 2022, 17:59
По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 53 нарушения, 50 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Четыре раза Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.
- Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
- Пять раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Артема – из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
- Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Золотое – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
- Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
- Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
- Болотенное – из минометов калибра 82 мм.
- Крымское – из минометов калибра 82 мм.
- Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
- Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
- Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Калиново – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
- Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
- Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.