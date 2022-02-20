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ООС: формирования РФ в воскресенье совершили уже 53 обстрела

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 16:59
ООС: формирования РФ в воскресенье совершили уже 53 обстрела
ФОТО: GETTY IMAGES

По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 53 нарушения, 50 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Четыре раза Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.
  • Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Пять раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Артема – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Золотое – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
  • Болотенное – из минометов калибра 82 мм.
  • Крымское – из минометов калибра 82 мм.
  • Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
  • Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Калиново – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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