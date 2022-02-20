Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: формирования РФ в воскресенье совершили уже 53 обстрела

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 17:59
ФОТО: GETTY IMAGES

По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 53 нарушения, 50 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Четыре раза Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.
  • Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
  • Пять раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Артема – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Золотое – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
  • Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку – из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
  • Болотенное – из минометов калибра 82 мм.
  • Крымское – из минометов калибра 82 мм.
  • Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
  • Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
  • Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Калиново – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоГенштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Российско-оккупационные войска ранили украинского военного
За минувшие сутки оккупанты 136 раз били по позициям ВСУ
В штабе ООС назвали фейком сообщения об украинских снарядах в РФ
Последние новости
11:03
Российский фондовый рынок положительно отреагировал на санкции
10:56
Защитник взорвал мост вместе с собой
10:52
В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои – Арестович
10:45
Войска РФ передумали садиться в Гостомель, будуть ехать из Беларуси
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
видеоГенштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
Все новости...