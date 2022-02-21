Бойовики "ЛНР" вирішили мобілізувати і чоловіків від 55 років

Ватажок окупантів Луганської області підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років.

Джерело: РБК з посиланням на документ на сайті так званої "адміністрації" бойовиків

Дослівно з указу: "Здійснити призов на військову службу громадян чоловічої статі віком від 55 років у добровільному порядку".

Що було раніше: 19 лютого ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

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