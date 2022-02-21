Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бойовики "ЛНР" вирішили мобілізувати і чоловіків від 55 років

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 09:25
Ватажок бойовиків Леонід Пасічник. Фото з сайту окупантів

Ватажок окупантів Луганської області підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років.

Джерело: РБК з посиланням на документ на сайті так званої "адміністрації" бойовиків

Дослівно з указу: "Здійснити призов на військову службу громадян чоловічої статі віком від 55 років у добровільному порядку".

Що було раніше: 19 лютого ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

Передісторія:

  • 18 лютого Пушилін оголосив евакуацію мешканців ОРДО до Росії. 
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.
  • Передумов для таких кроків з українського боку не було, однак збройні формування РФ останніми днями різко збільшили кількість обстрілів у районі ООС. 

Теми: ЛНРЛуганська областьокупаціяпризов
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
ЛНР
У Донецьку розвісили прапори РФ, в ОРЛО забирають до армії "від верстата" - ЗМІ
У Венедіктової зафіксували дати створення звернень ватажків ОРДЛО щодо евакуації
Зеленський вважає, що Путін може визнати так звані "республіки" в ОРДЛО
Останні новини
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
09:24
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
09:23
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
09:01
відеоУкраїнські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
Усі новини...