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Бойовики "ЛНР" вирішили мобілізувати і чоловіків від 55 років

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 08:25
Бойовики ЛНР вирішили мобілізувати і чоловіків від 55 років
Ватажок бойовиків Леонід Пасічник. Фото з сайту окупантів

Ватажок окупантів Луганської області підписав указ про добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років.

Джерело: РБК з посиланням на документ на сайті так званої "адміністрації" бойовиків

Дослівно з указу: "Здійснити призов на військову службу громадян чоловічої статі віком від 55 років у добровільному порядку".

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Що було раніше: 19 лютого ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

Передісторія:

  • 18 лютого Пушилін оголосив евакуацію мешканців ОРДО до Росії. 
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.
  • Передумов для таких кроків з українського боку не було, однак збройні формування РФ останніми днями різко збільшили кількість обстрілів у районі ООС. 

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Теми: ЛНРЛуганська областьокупаціяпризов
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