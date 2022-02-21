Боевики "ЛНР" решили мобилизовать и мужчин старше 55 лет

Главарь оккупантов Луганской области подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

Источник: РБК со ссылкой на документ на сайте так называемой "администрации" боевиков

Дословно из указа: "Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке".

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Что было раньше: 19 февраля главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Предыстория:

18 февраля Пушилин объявил, что жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

Предпосылок для таких шагов с украинской стороны не было, однако вооруженные формирования РФ в последние дни резко увеличили количество обстрелов в районе ООС.