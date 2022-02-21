Боевики "ЛНР" решили мобилизовать и мужчин старше 55 лет
Понедельник, 21 февраля 2022, 08:25
Главарь оккупантов Луганской области подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.
Источник: РБК со ссылкой на документ на сайте так называемой "администрации" боевиков
Дословно из указа: "Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке".
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Что было раньше: 19 февраля главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.
Предыстория:
- 18 февраля Пушилин объявил, что жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.
- Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.
- Предпосылок для таких шагов с украинской стороны не было, однако вооруженные формирования РФ в последние дни резко увеличили количество обстрелов в районе ООС.
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