Боевики "ЛНР" решили мобилизовать и мужчин старше 55 лет

Главарь оккупантов Луганской области подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

Источник: РБК со ссылкой на документ на сайте так называемой "администрации" боевиков

Дословно из указа: "Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке".

Что было раньше: 19 февраля главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Предыстория: