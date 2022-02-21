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Боевики "ЛНР" решили мобилизовать и мужчин старше 55 лет

Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 09:25
Главарь боевиков Леонид Пасечник. Фото с сайта оккупантов

Главарь оккупантов Луганской области подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

Источник: РБК со ссылкой на документ на сайте так называемой "администрации" боевиков

Дословно из указа: "Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке".

Что было раньше: 19 февраля главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

Предыстория:

  • 18 февраля Пушилин объявил, что жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.
  • Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. 
  • Предпосылок для таких шагов с украинской стороны не было, однако вооруженные формирования РФ в последние дни резко увеличили количество обстрелов в районе ООС.

Темы: ЛНРЛуганская областьоккупацияпризыв


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