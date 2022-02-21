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Резніков: Росія не має в Білорусі такого контингенту, щоб напасти на Київ

Олена РощінаПонеділок, 21 лютого 2022, 11:30
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у можливість захоплення Києва російськими військами, розташованими зараз у Білорусі.

Джерело: Резніков під час брифінгу  21 лютого

Пряма мова: "За нашими даними, там 9 тисяч представників Збройних сил Російської Федерації плюс техніка, обладнання, включаючи ракетне озброєння і так далі. 

Але я хочу сказати, що такого контингенту, як хтось розповідає, що буде напад на Київ із білоруської сторони – вибачте мені, це смішно звучить. А от погрожувати нам, лякати нас, створювати ситуацію нібито оточення – так, це працює". 

Деталі: Резніков повідомив, що домовився з міністром оборони Білорусі Віктором Хрєніним про прямі контакти – і 20 лютого він написав білоруському колезі лист із проханням про телефонну розмову 21 лютого, аби спитати, що відбувається і чому "навчання" з РФ тривають. 

Міністр зазначив, що в Україні прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після навчань: "Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертати назад".

За словами міністра, раптові "навчання" у Придністров'ї також покликані посіяти паніку, на них Україна вже реагує.

За даними Міноборони, російські підрозділи поблизу кордону України налічують 127 тисяч осіб наземної компоненти, з морською та авіаційною компонентою – 147 тисяч осіб. 

Пряма мова Резнікова: "Ми не занижуємо загрози, ми їх оцінюємо. Але коли нам казали, що буде 16 лютого напад, – ми казали: це неможливо, тому що немає для цього готовності. Його (нападу – ред.) не було. Його не було 17-го, 20-го, його немає і не буде 21-го.

Це не означає, що якщо приймуть рішення в Кремлі, вони не зможуть цього зробити – зможуть, у них може бути такий план, і точно він навіть написаний. 

Але я переконаний, що сьогодні маневр для політико-дипломатичного вирішення розв'язання масштабної війни існує і залишається. 

Для того, щоб сформувати ударне угруповання, їм потрібен певний час, щоб усі складові зійшлися".

Деталі: Резніков пояснив, що у висновку про відсутність у Росії ударного угруповання він спирається на інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших професійних військових, із якими він спілкується.

Цьому передувало: Міністр оборони Олексій Резніков напередодні назвав недоречними розмови про повномасштабний напад Росії на Україну "завтра-післязавтра", посилаючись на те, що ударного угрупування ЗС РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.

Американська розвідка повідомляла, що в Росії є 9 можливих маршрутів військового вторгнення в Україну, зокрема щодо захоплення Києва за допомогою танків та артилерії впродовж двох діб.

Теми: РезніковРосіяБілорусьвійна
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