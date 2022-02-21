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Резников: У России нет в Беларуси такого контингента, чтобы напасть на Киев

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 11:30
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в возможность захвата Киева российскими войсками, расположенными сейчас в Беларуси.

Источник: Резников во время брифинга 21 февраля

Прямая речь: "По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее.

Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, – простите меня, это смешно звучит. А вот угрожать нам, пугать нас, создавать ситуацию якобы окружения – да, это работает".

Детали: Резников сообщил, что договорился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным о прямых контактах – и 20 февраля он написал белорусскому коллеге письмо с просьбой о телефонном разговоре 21 февраля, чтобы спросить, что происходит и почему "учения" с РФ продолжаются.

Министр отметил, что в Украине прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после учений: "Потому что их везли с Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать обратно".

По словам министра, внезапные "учения" в Приднестровье также призваны посеять панику, на них Украина уже реагирует.

По данным Минобороны, российские подразделения вблизи границы Украины насчитывают 127 тысяч человек наземного компонента, с морской и авиационной компонентой – 147 тысяч человек.

Прямая речь Резникова: "Мы не занижаем угрозы, мы их оцениваем. Но когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение, мы говорили: это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его (нападения – ред.) не было. Его не было 17-го, 20-го, его нет и не будет 21-го.

Это не значит, что если примут решение в Кремле, они не смогут этого сделать – смогут, у них может быть такой план, и точно он даже написан.

Но я убежден, что сегодня маневр для политико-дипломатического решения развязывания масштабной войны существует и остается.

Для того чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время, чтобы все составляющие сошлись".

Детали: Резников объяснил, что в выводе об отсутствии у России ударной группировки он опирается на информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других профессиональных военных, с которыми он общается.

Этому предшествовало: Министр обороны Алексей Резников накануне назвал неуместными разговоры о  полномасштабном нападении России на Украину "завтра-послезавтра", ссылаясь на то, что ударная группировка ВС РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована.

Американская разведка сообщала, что у России есть 9 возможных маршрутов военного вторжения в Украину, в частности, с захватом Киева с помощью танков и артиллерии в течение двух суток.

Темы: РезниковРосcияБеларусьвойна


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