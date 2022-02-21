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ОРДО И ОРЛО ПОПРОСИЛИ ПУТИНА О ПРИЗНАНИИ

Евгений КизиловПонедельник, 21 февраля 2022, 15:47
Пушилин и Пасечник, скриншоты

Главари ОРДО Денис Пушилин и ОРЛО Леонид Пасечник синхронно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их так называемые "республики".

Источник: российские СМИ

Детали: Согласно сообщениям, Пасечник, в частности, заявил, что признание Россией независимости ОРЛО "позволит избежать массовой гибели жителей республики, 300 тысяч из которых – россияне". Он также попросил Путина о договоре между ОРЛО и РФ "о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны".

Пушилин заявил следующее: "С целью возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилфонда от имени всего народа "Донецкой народной республики" просим вас (Путина) признать "Донецкую народную республику" как независимое, демократическое, правовое, социальное государство".

Он также попросил Путина заключить с ОРДО договор "о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны".

Следует заметить, что речи обеих марионеток Кремля совпадают почти слово в слово.

Предыстория: 15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту Владимиру Путину с просьбой признать оккупированные районы ОРДЛО.

Путин не ответил прямо, будет ли по просьбе Госдумы признавать ОРДЛО, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинскую власть в плане выполнения Минских соглашений.

Темы: ОРДЛОПутинРосcия


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