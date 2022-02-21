Росіяни кажуть, що захопили в полон "українського диверсанта"
Понеділок, 21 лютого 2022, 15:42
Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики захопили українського військового в полон.
Джерело: Бортніков під засідання Радбезу Росії з президентом Володимиром Путіним
Пряма мова Бортнікова: "Вночі (на 21 лютого - ред.) дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон РФ у Луганській області та з території Маріуполя.
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В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один із військовослужбовців України захоплений у полон.
Здійснюється необхідна подальша робота".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Російська пропаганда через підконтрольні медіа поширює нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".
- Державна прикордонна служба України назвала це черговим фейком.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував цю інформацію.