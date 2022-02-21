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Росіяни кажуть, що захопили в полон "українського диверсанта"

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 16:42
бортніков та путін, фото кремля

Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики захопили українського військового в полон.

Джерело: Бортніков під засідання Радбезу Росії з президентом Володимиром Путіним

Пряма мова Бортнікова: "Вночі (на 21 лютого - ред.) дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон РФ у Луганській області та з території Маріуполя.

В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один із військовослужбовців України захоплений у полон.

Здійснюється необхідна подальша робота".

Нагадаємо:

  • Російська пропаганда через підконтрольні медіа поширює нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".
  • Державна прикордонна служба України назвала це черговим фейком.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував цю інформацію.

Теми: РосіяФСБПутін
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