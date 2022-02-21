Росіяни кажуть, що захопили в полон "українського диверсанта"

Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики захопили українського військового в полон.

Джерело: Бортніков під засідання Радбезу Росії з президентом Володимиром Путіним

Пряма мова Бортнікова: "Вночі (на 21 лютого - ред.) дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон РФ у Луганській області та з території Маріуполя.

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В результаті бою, що відбувся, ці дві диверсійні групи були знищені. Один із військовослужбовців України захоплений у полон.

Здійснюється необхідна подальша робота".

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