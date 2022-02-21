Россияне заявили, что захватили в плен "украинского диверсанта"

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики захватили украинского военного в плен.

Источник: Бортников во время заседания Совбеза России с президентом Владимиром Путиным

Прямая речь Бортникова: "Ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу РФ в Луганской области и с территории Мариуполя.

Реклама:

В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен.

Осуществляется необходимая дальнейшая работа".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ