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Россияне заявили, что захватили в плен "украинского диверсанта"

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 15:42
Россияне заявили, что захватили в плен украинского диверсанта
бортников и путин, фото кремль

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики захватили украинского военного в плен.

Источник: Бортников во время заседания Совбеза России с президентом Владимиром Путиным

Прямая речь Бортникова: "Ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу РФ в Луганской области и с территории Мариуполя.

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В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен.

Осуществляется необходимая дальнейшая работа".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа неких "украинских диверсантов".
  • Государственная пограничная служба Украины назвала это очередным фейком.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.

Темы: РосcияФСБПутин
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