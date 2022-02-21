Россияне заявили, что захватили в плен "украинского диверсанта"
Понедельник, 21 февраля 2022, 16:42
Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики захватили украинского военного в плен.
Источник: Бортников во время заседания Совбеза России с президентом Владимиром Путиным
Прямая речь Бортникова: "Ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу РФ в Луганской области и с территории Мариуполя.
В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен.
Осуществляется необходимая дальнейшая работа".
Напомним:
- Российская пропаганда через подконтрольные медиа распространяет ничем не подтвержденное сообщение, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа неких "украинских диверсантов".
- Государственная пограничная служба Украины назвала это очередным фейком.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.