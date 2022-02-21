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Медведєв порівняв визнання ОРДЛО з Південною Осетією та Абхазією

Євген КізіловПонеділок, 21 лютого 2022, 18:05
Дмитрій Медведєв, фото Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що не варто боятися санкцій Заходу за визнання ОРДЛО, оскільки аналогічне рішення щодо грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії в 2008 році зійшло Росії з рук.

Джерело: Медведєв на засіданні Ради безпеки у понеділок

Деталі: Радбез РФ у понеділок розглядає питання визнання окупованих з 2014 року Росією районів Донецької та Луганської області.

У своєму виступі президент РФ у 2008-2012 роках Медведєв нагадав, як розвивалася схожа ситуація із західними санкціями після 2008 року, коли Росія визнала нібито "незалежність" Південної Осетії та Абхазії від Грузії.

За його словами, західні країни вже в 2009 році начебто самі "втомилися" від своїх санкцій.

Пряма мова: "Самі прийшли і самі запропонували відновити відносини у всіх напрямках, тому що, скажімо прямо, Росія для світової спільноти, для наших друзів у Сполучених Штатах та Європейському Союзі означає на порядок більше, ніж Україна. І це розуміють усі, в тому числі українці.

Звичайно, гострих кутів нам завжди потрібно уникати, але, все ж, закони жанру такі, що через деякий час ситуація, пов'язана з визнанням відповідних територій (ОРДЛО), буде охолоджуватися. Це нам показує попередній досвід".

Більше деталей: При цьому Медведєв визнав, що порівняно з 2008 роком ситуація для Росії є набагато складнішою.

Нагадаємо:

  • У понеділок президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки РФ, на якій може визнати окуповані райони ОРДЛО.
  • 15 лютого Державна дума Росії попросила президента Володимира Путіна визнати окуповані території сходу України, які Москва називає "ДНР" та "ЛНР", а Київ називає ОРДЛО. Путін спочатку лише прийняв це до відома, оскільки це йде врозріз із Мінськими угодами.

Теми: ОРДЛОМедведєвРосіяГрузія
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