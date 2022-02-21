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Путін вирішує долю ОРДЛО на Радбезі. Козак заявив: “Донбас Україні не потрібен”

Олена РощінаПонеділок, 21 лютого 2022, 16:35
Володимир Путін зібрав Радбез РФ, фото Кремля

Президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки РФ, на якій може вирішити, як бути далі з окупованими територіями Донецької й Луганської областей та як діяти у відношенні України.

Джерело: "Українська правда" з посиланням на трансляцію засідання Радбезу РФ

Деталі: Путін сказав, що не питав раніше думки членів Радбезу – і попросив їх висловитися.

Президент РФ повторив пропагандистську тезу про те, що частина Донбасу не визнала "перевороту" в Україні, а Київ нібито "знущається" з людей в ОРДЛО. 

При цьому Путін переходив із теми ОРДЛО на тему розширення НАТО та наполягав, що вимагає "поступки" від Заходу у вигляді обіцянки взагалі не приймати Україну в Альянс, а не відкласти це рішення. 

Після міністра закордонних справ Сергія Лаврова виступив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який представляє РФ у переговорному процесі щодо конфлікту. 

Козак заявив, що Мінські угоди Київ не виконує, а Донбас нібито Україні "не потрібен".

Пряма мова Козака: "Сьогодні очевидно стало, що ні Україні, ні її західним союзникам Донбас абсолютно не потрібен на будь-яких умовах. Робиться все для того, щоб заморозити цей конфлікт, щоб покласти на Російську Федерацію і політичну відповідальність…, і економічну відповідальність за утримання Донбасу".

Деталі: Козак стверджує, що в України нібито "викликає ступор" будь-яке питання про те, як Київ дивиться на те, щоб "на будь-яких умовах повернути Донбас до складу України, під контроль уряду України". "Просто мовчать, опускають очі", – заявив він.

Україна всі 8 років конфлікту прагне повернути окуповані території під свій контроль дипломатичним шляхом, шляхом переговорів. Проте українська сторона не пристає на російські умови, які порушують її суверенітет і передбачають зміну державного устрою.

Передісторія:

  • 16 лютого, за припущенням західних розвідок, могло розпочатися вторгнення Росії в Україну – цього не сталося, але загроза залишається.
  • 15 лютого Державна дума Росії попросила президента Володимира Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР", які Київ називає ОРДЛО. Путін спочатку лише прийняв це до відома, оскільки це йде врозріз із Мінськими угодами.
  • Україна звернулася до ООН через рішення Держдуми РФ щодо ОРДЛО.
  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що визнання Росією т. зв. "ДНР" та "ЛНР" буде рівнозначним нападу на суверенітет України.
  • Із 17 лютого на сході України різко зросла кількість обстрілів, 18 лютого ватажки ОРДЛО почали примусову евакуацію та оголосили мобілізацію, а російські ЗМІ та ресурси сепаратистів почали множити фейки щодо дій та намірів України, які Росія може використати як привід для вторгнення.

УП, доповнено
Теми: РосіяДонбасОРДЛО
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