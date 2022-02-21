Медведев сравнил признание ОРДЛО с Южной Осетией и Абхазией

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит бояться санкций Запада за признание ОРДЛО, так как аналогичное решение касательно грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в 2008 году сошло России с рук.

Источник: Медведев на заседании Совета безопасности в понедельник

Детали: Совбез РФ в понедельник рассматривает вопрос признания оккупированных с 2014 года Россией районов Донецкой и Луганской области.

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В своем выступлении президент РФ в 2008-2012 годах Медведев напомнил, как развивалась похожая ситуация с западными санкциями после 2008 года, когда Россия признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии от Грузии.

По его словам, западные страны уже в 2009 году якобы сами "устали" от своих же санкций.

Прямая речь: "Сами пришли и сами предложили восстановить отношения во всех направлениях, потому что, скажем прямо, Россия для мирового сообщества, для наших друзей в Соединенных Штатах и Европейском Союзе значит на порядок больше, чем Украина. И это понимают все, в том числе и украинцы.

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Конечно, острых углов нам всегда нужно избегать, но, все-таки, законы жанра таковы, что через некоторое время ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий (ОРДЛО), будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт".

Больше деталей: При этом Медведев признал, что в сравнении с 2008 годом ситуация для России намного сложнее.

Напомним: В понедельник президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, на котором может признать оккупированные районы ОРДЛО.

15 февраля Государственная дума России попросила президента Владимира Путина признать оккупированные территории востока Украины, которые Москва называет "ДНР" и "ЛНР", а Киев называет ОРДЛО. Путин сперва лишь принял это к сведению, так как это идет вразрез с Минскими соглашениями.