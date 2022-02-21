Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев сравнил признание ОРДЛО с Южной Осетией и Абхазией

Евгений КизиловПонедельник, 21 февраля 2022, 17:05
Медведев сравнил признание ОРДЛО с Южной Осетией и Абхазией
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не стоит бояться санкций Запада за признание ОРДЛО, так как аналогичное решение касательно грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии в 2008 году сошло России с рук.

Источник: Медведев на заседании Совета безопасности в понедельник

Детали: Совбез РФ в понедельник рассматривает вопрос признания оккупированных с 2014 года Россией районов Донецкой и Луганской области.

Реклама:

В своем выступлении президент РФ в 2008-2012 годах Медведев напомнил, как развивалась похожая ситуация с западными санкциями после 2008 года, когда Россия признала "независимость" Южной Осетии и Абхазии от Грузии.

По его словам, западные страны уже в 2009 году якобы сами "устали" от своих же санкций.

Прямая речь: "Сами пришли и сами предложили восстановить отношения во всех направлениях, потому что, скажем прямо, Россия для мирового сообщества, для наших друзей в Соединенных Штатах и Европейском Союзе значит на порядок больше, чем Украина. И это понимают все, в том числе и украинцы.

ВИДЕО ДНЯ

Конечно, острых углов нам всегда нужно избегать, но, все-таки, законы жанра таковы, что через некоторое время ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий (ОРДЛО), будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт".

Больше деталей: При этом Медведев признал, что в сравнении с 2008 годом ситуация для России намного сложнее.

Напомним: В понедельник президент России Владимир Путин собрал Совет безопасности РФ, на котором может признать оккупированные районы ОРДЛО.

15 февраля Государственная дума России попросила президента Владимира Путина признать оккупированные территории востока Украины, которые Москва называет "ДНР" и "ЛНР", а Киев называет ОРДЛО. Путин сперва лишь принял это к сведению, так как это идет вразрез с Минскими соглашениями.

Темы: ОРДЛОМедведевРосcияГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: