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Зеленський обговорив російський Радбез з Макроном та Шольцом

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 18:49
Зеленський обговорив російський Радбез з Макроном та Шольцом
фото: УП

Президент Володимир Зеленський після засідання Ради безпеки РФ поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом".

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Деталі: Також Зеленський повідомив, що скликав РНБО саме через заяви з Росії.

Нагадаємо: Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Журналісти запідозрили, що засідання Ради безпеки Росії, яку транслювали нібито наживо, могло бути записане раніше.

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Теми: ЗеленськийМакронШольцПутін
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