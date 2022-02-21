Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський обговорив російський Радбез з Макроном та Шольцом

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 19:49
фото: УП

Президент Володимир Зеленський після засідання Ради безпеки РФ поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що скликав РНБО саме через заяви з Росії.

Нагадаємо: Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Журналісти запідозрили, що засідання Ради безпеки Росії, яку транслювали нібито наживо, могло бути записане раніше.

Теми: ЗеленськийМакронШольцПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський звернувся до громадян Росії

відеоЗеленський: Ми посилили обороноздатність нашої держави

Новини 23 лютого: надзвичайний стан в Україні, допомога українській армії

оновленоВ ОП завершилася зустріч з бізнесменами

Без тесту і самоізоляції: уряд спростив в'їзд для українців, які повертаються додому

Кулеба розповів у ООН, що станеться у разі нового нападу Росії

Усі новини...
Зеленський
Жодних ознак деескалації з боку Росії, досі 150 тисяч солдатів на кордонах – Зеленський
4 висновки з Мюнхена-2022, або Чи допоможе Захід
Зеленський і Макрон виступають за негайне скликання ТКГ і режим тиші
Останні новини
04:55
Путін о 5 ранку оголосив про початок операції на Донбасі
04:35
Тимчасово закрили аеропорти Харкова, Дніпра і Запоріжжя
04:15
Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною – CNN
03:29
ВАКС засудив Гримчака до 10 років ув’язнення
02:54
Кива в ефірі росТБ заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом"
01:55
відеоЗеленський звернувся до громадян Росії
00:59
відеоЗеленський: Ми посилили обороноздатність нашої держави
00:25
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через заклик ОРДЛО до Путіна
23:56
Ліга Чемпіонів: "МЮ" врятувався від поразки у грі з "Атлетиком", українець Яремчук рятує "Аякс"
23:53
Чехія запропонує ЄС посилити паспортні правила для росіян
Усі новини...