Зеленський обговорив російський Радбез з Макроном та Шольцом
Понеділок, 21 лютого 2022, 18:49
Президент Володимир Зеленський після засідання Ради безпеки РФ поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом".
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Деталі: Також Зеленський повідомив, що скликав РНБО саме через заяви з Росії.
Нагадаємо: Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.
Журналісти запідозрили, що засідання Ради безпеки Росії, яку транслювали нібито наживо, могло бути записане раніше.
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