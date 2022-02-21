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Зеленский обсудил российский Совбез с Макроном и Шольцом

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 18:49
Зеленский обсудил российский Совбез с Макроном и Шольцом
фото: УП

Президент Владимир Зеленский после заседания Совбеза РФ пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом".

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Детали: Также Зеленский сообщил, что созвал СНБО именно из-за заявлений из России.

Напомним: Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

Журналисты заподозрили, что заседание Совбеза России, которое транслировали якобы вживую, могло быть записано ранее.

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Темы: ЗеленскийМакронШольцПутин
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